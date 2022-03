Arrêt de P&O Ferries : La compagnie maritime licencierait 800 travailleurs

Selon les médias britanniques, la compagnie maritime licencierait immédiatement 800 employés. Le Brexit et la crise sanitaire ont eu de lourdes répercussions sur la situation financière de l'entreprise.

La compagnie maritime P&O Ferries, qui navigue entre la France et le Royaume-Uni notamment, a licencié 800 membres d'équipage. Cette information a été rapportée par divers médias britanniques. La compagnie avait annoncé jeudi matin sur les réseaux sociaux qu'elle ne naviguerait pas "dans les prochaines heures". Après midi, c'est devenu "dans les prochains jours". Des transports alternatifs ont été recherchés pour les passagers.

Selon une fuite d'un mémo interne, il y aurait une annonce importante.

Licenciement massif

Selon les médias britanniques, la compagnie maritime licencierait immédiatement 800 employés. Ils seraient remplacés par du personnel recruté par une agence externe, rapporte ITV. Le syndicat RMT l'a vu venir et a appelé les employés à ne pas quitter les navires.

Selon la BBC, P&O a déclaré qu'elle devait agir rapidement pour assurer sa survie. "Dans son état actuel, P&O Ferries n'est pas une entreprise viable. Nous avons enregistré des pertes de 100 millions de livres par an, couvertes par la société mère DP World. Ce n'est pas viable."

Dans le port de Zeebrugge, les services de fret de P&O Ferries sont également à l'arrêt, a indiqué jeudi matin une porte-parole du port. La compagnie n'assure plus de services de transport de passagers au départ de la Belgique.

P&O Ferries est la propriété de DP World de Dubaï. Il transporte des personnes et des marchandises entre l'Angleterre et le continent européen. Elle emploie près de 4 000 personnes. Le Brexit et la crise sanitaire ont eu un lourd impact sur la situation financière de l'entreprise. À cela s'est ajoutée la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine.