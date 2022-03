Deliveroo accroit sa perte nette en 2021, malgré une croissance de ses recettes

La plateforme de livraison de repas Deliveroo a creusé ses pertes l'an dernier malgré une hausse de ses recettes, en raison d'une forte augmentation de ses coûts, et se montre prudente pour le reste de 2022 notamment à cause de l'inflation. La perte nette part du groupe a gonflé de 36 % à 308,5 millions de livres en raison d'une forte inflation des coûts opérationnels. Le chiffre d'affaires, en revanche, a bondi de 57% à 1,8 milliard de livres.

"Nous avons continué à faire des progrès dans l'exécution de notre stratégie" avec "une croissance rapide sur tous nos marchés", s'est félicité le cofondateur et directeur général Will Shu.

Il dit prévoir "d'atteindre la rentabilité entre le deuxième semestre 2023 et le premier semestre 2024 sur une base de bénéfice d'exploitation ajustée" - bénéfices tirés de l'activité pure d'une entreprise, à savoir avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements.

Le dirigeant avertit cependant de "vents contraires en raison des pressions inflationnistes, du retrait des aides économiques" mises en place pendant la pandémie et "de l'impact politique et économique du conflit en Ukraine".

Dan Thomas, analyste de Third Bridge, remarque que "la principale chose que les investisseurs vont regarder est la prévision de marge pour 2022" et elle est toujours "négative sur une base de bénéfice d'exploitation ajustée". "La réglementation continue d'être une épée de Damoclès pour Deliveroo et ses pairs du secteur de la livraison alimentaire", ajoute M. Thomas.

Remise en cause du statut d'indépendant

Le statut de travailleur indépendant, sur lequel des plateformes comme Uber ou Deliveroo fondent leur modèle, est remis en cause dans un nombre croissant de pays, suscitant des lois et décisions de justice en ordre dispersé.

La peine maximale de 375 000 euros d'amende a ainsi été requise mercredi à l'encontre de Deliveroo, jugé avec trois de ses anciens dirigeants devant le tribunal correctionnel de Paris pour travail dissimulé.

"Les analystes veulent voir une trajectoire durable de rentabilité vu l'environnement plus difficile actuel de financements", avec une hausse des taux d'intérêt notamment, remarque M. Thomas, qui juge que la plateforme concurrente Just Eat Takeaway "a clairement l'avantage dans ce domaine".

Vu la concurrence très élevée, avec notamment la montée en force de nouveaux acteurs qui raccourcissent considérablement la durée de livraison de repas ou d'épicerie, "il est peu probable que Deliveroo soit en mesure de réduire ses dépenses de marketing élevées à court terme".

"Ils devraient toutefois avoir une amélioration du coût de coursier par commande à mesure que la densité de leur réseau progresse, à condition qu'il n'y ait pas de développement négatif en termes de réglementation", conclut-il.

L'action a ouvert en hausse de 3,47 % à 120,60 pence jeudi, loin de son prix d'introduction en Bourse de 390 pence fin mars 2021.