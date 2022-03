11 étudiants-entrepreneurs belges primés pour leur projet durable

La Fondation pour les Générations Futures a primé, au travers de bourses Prototyping the Future, 11 initiatives d’étudiants-entrepreneurs pour qu’ils développent le prototype de leur innovation durable. Chacun des 11 projets a donc remporté une bourse de 5.000 euros, grâce l’appui du Fonds Albert Vanhee pour les Générations Futures, avec le soutien du SPF Environnement, du SPW Economie, de l’Agence wallonne Air Climat, du Gouvernement Flamand et de Bruxelles Environnement.

"Ce programme vise à soutenir les étudiants-entrepreneurs qui développent un produit, un service ou une technique porteuse d’impact sociétal positif", peut-on lire dans le communiqué de presse. "Ce soutien aux étudiants est destiné à des initiatives en phase de prototypage – après l’élaboration d’un concept, et avant son lancement sur le marché –, qui est une étape clé du parcours de jeune entrepreneur."

Cette 4ème édition a en tout cas montré que "cette envie d’innover de manière durable traverse les régions, les filières étudiantes et les secteurs."

Les lauréats

AromeFarms invente l'agriculture urbaine durable et intelligente de nouvelle génération (Anvers)

DetectIR, un appareil médical simple et précis pour faciliter la localisation de veines (Bruxelles)

Easygn, une approche moderne pour apprendre la langue des signes (Louvain-la-Neuve)

Haircycle, valoriser les cheveux coupés grâce à leur transformation en biostimulant (Gand)

Ironi-La Drècherie, du mobilier contemporain en réutilisant de la drèche brassicole (Liège)

Just Wood and More, location de jeux en bois écologiques, innovants et connectés pour rassembler les générations (Liège)

Knuss, réchauffer les clients des terrasses de manière aussi efficace qu'écologique grâce à une technologie belge de qualité (Courtrai)

MyGrid facilite la révolution énergétique durable et la met à la portée de tout le monde (Gand)

Shieldy, une solution hyper sécurisée, pratique et esthétique pour les vélos (Louvain-la-Neuve)

Thermo-Light, un phare pour vélo alimenté par la chaleur du corps (Gand)

Zafi Cycles, un vélo performant au cadre 100% bois de la forêt de Soignes (Louvain-la-Neuve)