Colruyt limite les ventes de farine et d'huile par client

Colruyt, plus grande chaîne de supermarchés du pays, limite ses ventes de farine et d'huile en raison de la forte demande pour ces deux produits, annonce-t-elle vendredi. Il n'y a pas de pénurie, souligne-t-elle cependant. Concrètement, il est demandé de n'emporter que maximum deux bouteilles d'huile et deux paquets de farine par client ou ticket de caisse. Cela ne concerne que les magasins Colruyt du groupe, connus pour leurs achats en grands volumes. La mesure ne s'applique par contre pas dans les autres enseignes (Spar, OKay ou Bio-Planet).

Selon Colruyt, il n'y a actuellement pas de pénurie et l'offre est suffisante pour une consommation normale. "Mais la consommation n'a plus été normale ces derniers jours", justifie une porte-parole. "Il s'agit d'une mesure préventive. Pour permettre le réapprovisionnement des rayons et donner à tous les clients la possibilité de faire un achat."

Des affiches ont été accrochées dans les rayons concernés pour informer le client de la mesure. La vente limitée s'applique non seulement à l'huile de tournesol, mais aussi à d'autres types d'huiles, comme celle d'olive ou celle pour salade.

L'Ukraine et la Russie comptent parmi les plus grands producteurs mondiaux de blé et d'huile de tournesol. En raison de la guerre, on craint des problèmes d'approvisionnement et des pénuries, ce qui entraîne une forte augmentation des prix.