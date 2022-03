La start-up Fresheo recrute pour s'attaquer à un nouveau marché

Libre Eco week-end | La start-up de la semaine

Devenir le chef personnel et à domicile de chaque Belge afin de lui permettre de gagner du temps tout en mangeant plus sainement, c’est l’objectif de la start-up Fresheo.

Créée il y a à peine trois ans par Marvin Ndiaye, un jeune entrepreneur de 24 ans, Fresheo propose un service de livraison de repas équilibrés à domicile. "Quand j'ai créé la start-up, je n'avais pas assez d'argent pour ouvrir un restaurant" , explique le CEO de Fresheo, qui était également étudiant en hôtellerie. "Je cuisinais moi-même dans la cuisine de ma maman et je livrais les repas avec ma voiture."

Aujourd'hui, Fresheo est un véritable succès en Wallonie et à Bruxelles. Chaque semaine, la start-up livre plus de 10 000 repas pour environ 1 200 clients par semaine. "Il est loin le temps de la cuisine de maman."

Gnocchi sauce roquefort amande et roquette, boulgour aux légumes, moussaka végétarienne ou poisson et risotto,… les repas sont variés et les recettes proposées sont saisonnières et changent chaque semaine. "À l'exception de nos best-sellers qui restent disponibles, nous changeons le menu chaque semaine" , explique Marvin Ndiaye. Les best-sellers ? La lasagne à la truffe et le poulet avoine accompagné d'une purée de patates douces et de brocolis.

Les boxes sont composées de plats cuisinés "maison" par un chef, un sous-chef et six commis. "Les plats sont testés par l'équipe avant d'être commercialisés" , ajoute le CEO et fondateur de Fresheo. Les menus sont surveillés par une nutritionniste, Gaëlle, qui garantit un véritable rééquilibrage alimentaire. Lipides, glucides, protéines, sucres,… chaque repas est ainsi détaillé par son apport calorique. Fresheo a également mis en place plusieurs régimes alimentaires spécifiques : sans gluten ou végétarien, par exemple, mais également une catégorie "sportifs" pour celles et ceux qui ont des besoins plus spécifiques.

Circuit court et producteur local

Fresheo cible plutôt les personnes dans la vie active puisque 89 % des clients ont plus de 30 ans. Les boxes fonctionnent sous forme d’abonnement, qu’il est possible d’activer ou de désactiver deux semaines à l’avance. Concernant le prix, un repas coûte entre 8 et 11 euros.

La start-up fonctionne en circuit court et privilégie les fournisseurs locaux. "On opère dans un rayon de 20 kilomètres maximum" , précise l'entrepreneur. Par exemple, la viande est commandée directement chez le voisin, le boucher JJ Delvaux ; et pour les légumes, Marvin Ndiaye s'est tourné vers le grossiste Van Dyck qui se situe juste à côté des cuisines. "Comme quoi, cuisiner local à grande échelle, c'est possible !"

Fresheo compte pour le moment deux cuisines, à Temploux et à Floreffe, mais souhaite désormais se tourner vers le marché flamand. L’entrepreneur vient donc tout juste d’acquérir un espace bureau de 1000 m² qui se partagera en 600 m² de cuisine pour pouvoir fournir toute la Belgique et 400 m² de bureaux pour accueillir, notamment, ce nouveau marché flamand. L’équipe a doublé en moins d’un an et compte à présent 83 collaborateurs. Pour fin 2022, Fresheo a pour objectif de faire grimper ce chiffre à 100 personnes avec notamment le recrutement de profils à destination du marché flamand.

Alors que la start-up avait commencé sur fonds propres avec à peine 1 500 euros, juste de quoi faire les courses pour les premières boxes, Fresheo a réalisé une augmentation de capital de 500 000 euros auprès de business angels. La suite ? Après la Flandre, la start-up tentera de s'attaquer à nouveau au marché français mais "l'objectif est de devenir le leader du marché en Belgique" , ajoute le CEO.