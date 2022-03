Comment un actionnaire russe du groupe TUI a contourné les sanctions européennes

En transférant les droits de vote à sa femme, il semble pouvoir conserver indirectement ses actions et ainsi contourner les sanctions de l'UE et le gel de ses avoirs chez TUI.

Le richissime Russe Aleksey Mordashov, qui possède environ un tiers des actions du groupe de voyage TUI, transfère les droits de vote de ces actions à sa femme. C'est ce qu'il ressort vendredi d'une notification du voyagiste allemand aux marchés financiers. À la fin du mois dernier, l'UE a imposé des sanctions à de nombreux hommes d'affaires fortunés accusés de soutenir la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. L'oligarque Mordashov figure notamment sur cette liste.

En transférant les droits de vote à sa femme, il semble pouvoir conserver indirectement ses actions et ainsi contourner les sanctions de l'UE et le gel de ses avoirs chez TUI.

Mordashov est actionnaire de TUI depuis une quinzaine d'années. Il a amassé sa fortune dans sa vingtaine lorsqu'il a pris le contrôle de l'entreprise sidérurgique Severstal, qui était encore une entreprise d'État à l'époque soviétique. Selon la liste des personnes les plus riches du magazine économique Forbes, l'oligarque était l'homme le plus riche de Russie l'année dernière avec une fortune de plus de 29 milliards de dollars, soit environ 26 milliards d'euros.

Selon TUI, les autorités allemandes sont en train de vérifier si l'accord avec sa femme est légalement valable en vertu de la loi sur le commerce extérieur et les paiements.