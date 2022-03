Berkshire Hathaway, société de Warren Buffett, dépose plus de 11 milliards de dollars sur la table pour racheter Alleghany

Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, a passé un accord avec Alleghany pour racheter cette holding spécialisée dans les assurances pour 11,6 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés lundi dans un communiqué.

Alleghany, dont les filiales s'occupent notamment d'assurance habitation et dommage et de réassurance, prenait 25 % lors des échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York.

La transaction doit avoir lieu en liquide et représente "un multiple d'1,26 de la valeur comptable d'Alleghany au 31 décembre 2021", détaille le communiqué.

"Berkshire est parfait pour devenir la nouvelle maison d'Alleghany, une entreprise que je suis de près depuis 60 ans", a indiqué Warren Buffett, le PDG de Berkshire Hathaway, qui possède notamment la société d'assurance Geico. "En 85 ans, la famille Kirby a créé des activités qui ont beaucoup de similarités avec Berkshire Hathaway."

Fin février, dans sa lettre annuelle aux actionnaires, l'homme d'affaires et son vice-président Charlie Munger se plaignaient pourtant du manque d'opportunités pour réaliser de telles transactions. Évoquant la possibilité de racheter des parts dans des sociétés cotées en Bourse, ils expliquaient que peu d'entreprises "suscitaient leur enthousiasme".

Le conglomérat bâti par Warren Buffett, qui comprend plusieurs dizaines d'entreprises, a réalisé 276 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 et 90 milliards de bénéfice net.

Le milliardaire fait partie des dix personnes les plus riches au monde, d'après le magazine Forbes. La fortune de ces dix hommes a doublé depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon un rapport d'Oxfam paru en janvier.