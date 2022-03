Jeux vidéo : Sony étend son réseau de développeurs et rachète Haven

Sony Interactive Entertainment, la branche jeux du groupe japonais, rachète le développeur de jeux Haven Entertainment Studios. Sony n'a pas divulgué de détails financiers. Haven a été fondé en mars de l'année dernière par le développeur de jeux canadien Jade Raymond. Au sein du géant français du jeu vidéo Ubisoft, il était principalement responsable de la populaire série "Assassin's Creed". Actuellement, environ 60 employés travaillent à Haven.

Sony a co-investi dans le démarrage du nouveau studio de jeux canadien et en prend désormais le contrôle total. Cela porte à dix-huit le nombre de développeurs de jeux appartenant au groupe japonais.

Premier projet en cours

Haven travaille actuellement sur son premier projet pour PlayStation, la console de jeu de Sony. Il s'agit d'un nouveau mode multijoueur en ligne pour PlayStation 5 basé sur un monde en constante évolution.

Le secteur des jeux a connu une importante vague de consolidation au cours des derniers mois. En janvier, Sony a racheté le développeur Bungie, l'ancien studio de Microsoft à l'origine des jeux vidéo "Halo" et "Destiny", pour l'équivalent de plus de 3 milliards d'euros. Microsoft a annoncé qu'il rachetait l'éditeur de jeux Activision Blizzard - dont les titres sont notamment "Call of Duty", "World of Warcraft", "Overwatch", "Diablo" et "Candy Crush" - pour environ 60 milliards d'euros. Auparavant, l'éditeur Take-Two Interactive (notamment les séries "Grand Theft Auto" et "Red Dead") avait déjà annoncé qu'il souhaitait acquérir le développeur de jeux mobiles Zynga (connu pour "Farmville") pour environ 10 milliards d'euros.