La Belgique a totalisé près de 30 millions de nuitées en 2021

En 2021, 29 306 285 nuitées ont été réservées en Belgique, soit 45,24 % de plus qu'en 2020 mais encore 31,06 % de moins qu'en 2019, ressort-il des données de Statbel. La plupart des nuitées ont été passées en Flandre (68,2 % des réservations), suivie par la Wallonie (23,67 %) et la Région de Bruxelles-Capitale (8,12 %).

De toutes les provinces, la Flandre occidentale a été la plus prisée, avec plus de 10 millions de nuitées, ou 36,27 % des réservations.

Les Belges et touristes étrangers ont principalement séjourné dans des hôtels en 2021, où 11 millions de nuitées ont été enregistrées (37,51 %). Les gîtes, maisons de vacances et appartements ont représenté plus de 6 millions des nuitées (22,77 %), suivis par les villages de vacances (12,7 %), les aires de camping (10,2 9%) et auberges de jeunesse (9,31 %).