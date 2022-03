Accueil Economie Entreprises & Start-up Vos courses rationnées chez Aldi, Carrefour, Colruyt et Lidl : "Pas de panique, il s'agit d'une mesure préventive” Aldi, Lidl, Carrefour et Colruyt limitent les achats de certains produits, comme l’huile ou encore la farine. Les stocks ne sont pas sous pression pour le moment, la seule chose qui pourrait entraîner des problèmes, c’est le comportement d’achat des clients. ©BELGA Thibaut Van Hoof

Ces dernières semaines, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a des répercussions directes et indirectes sur nos vies. Gaz, essence, diesel, mais aussi d’autres denrées de base comme l’huile et la farine grimpent en flèche ou pourraient le faire dans un futur proche. De quoi inquiéter les consommateurs qui n’en finissent plus de voir leur pouvoir d’achat diminuer. Et voilà que des scènes...