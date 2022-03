Gaz, charbon, fer... Les entreprises européennes se détachent des matières premières russes

Le distributeur d'énergie néerlandais Eneco a annoncé qu'il ne conclura plus de contrats pour la fourniture de gaz russe et ne prolongera pas les contrats en cours en raison de l'invasion de l'Ukraine. Il s'agit de contrats avec des fournisseurs ayant des actionnaires russes, a expliqué le CEO de l'entreprise, As Tempelman. Actuellement, près de 15 % du gaz qu'elle distribue provient de Russie.

Eneco, qui est aussi actif en Belgique, a notamment un contrat à long terme avec l'allemand Wingas, filiale du russe Gazprom, qui court jusqu'en 2030.

Mais le distributeur d'énergie ne compte pas casser son engagement. Selon M. Tempelmans, le gaz naturel qui serait libéré pourrait être alors vendu plus cher par la Russie. En outre, une telle décision pourrait mettre en péril la "sécurité de l'approvisionnement à prix abordable" de ses clients.

En 2021, Eneco a connu une augmentation de 26 % de son chiffre d'affaires, à 5,2 milliards d'euros, grâce à l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. Ce qui lui a permis d'engranger un bénéfice de 209 millions d'euros (+77 % par rapport à l'année précédente). Une partie de ces gains - 49 millions d'euros - est due à la vente de parts dans d'autres sociétés.

L'entreprise affirme toutefois avoir gagné moins d'argent avec ses clients en raison de prix d'achat plus élevés et plus volatils. En outre, en raison des vents faibles en 2021, Eneco a produit moins d'électricité avec ses éoliennes et a donc dû acheter davantage d'électricité sur le marché à court terme, à des prix élevés.

Le géant de l'acier ArcelorMittal interdit les matières premières russes

Le géant de l'acier ArcelorMittal a, pour sa part, retiré toutes les matières premières russes de son processus de production. Auparavant, la plus grande entreprise sidérurgique d'Europe achetait du charbon et du minerai de fer en Russie, par exemple. "Nous sommes désormais indépendants", a déclaré Geert Van Poelvoorde, le PDG de la branche européenne d'ArcelorMittal. Les gouvernements et les entreprises du Vieux Continent tentent de réduire leur dépendance à l'égard du gaz naturel, du pétrole, du charbon, des métaux et d'autres matières premières en provenance de Russie - ce qui fait également grimper les prix. La Russie est également un fournisseur très important de minerai de fer et de charbon destinés aux hauts fourneaux européens.

ArcelorMittal a passé trois semaines à se demander comment ne plus être dépendant des matières premières russes. "Nous sommes maintenant indépendants", dixit le Belge Van Poelvoorde."Au troisième trimestre, nous devons acheter un peu plus de produits "non russes". Mais ce n'est pas un gros problème."

Par le passé, la société a indiqué qu'environ un cinquième du charbon utilisé dans ses centrales européennes provenait de Russie. La société a également acheté auparavant du minerai de fer à Metalloinvest, selon le rapport annuel. Metalloinvest est la société d'Alisher Usmanov, l'un des oligarques russes en difficulté.

Selon M. Van Poelvoorde, la guerre en Ukraine modifie le commerce mondial des matières premières. À l'avenir, la Russie ne visera plus l'Europe pour ses exportations de charbon, mais la Chine. La Chine achèterait alors moins de charbon à l'Australie. "Les Russes ont toujours été très opportunistes", dit Van Poelvoorde. "Il y aura un nouvel équilibre dans le monde entier." Actuellement, la moitié du charbon utilisé dans l'industrie sidérurgique européenne provient de la Russie.

Arcelor possède ses propres mines de minerai de fer et de charbon d'acier. Cela facilite la recherche d'autres fournisseurs. D'autres entreprises sidérurgiques pourraient avoir plus de mal à le faire.