Le géant de l'acier ArcelorMittal interdit les matières premières russes

Le géant de l'acier ArcelorMittal a retiré toutes les matières premières russes de son processus de production. Cette décision fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Auparavant, la plus grande entreprise sidérurgique d'Europe achetait du charbon et du minerai de fer en Russie, par exemple. "Nous sommes désormais indépendants", a déclaré Geert Van Poelvoorde, le PDG de la branche européenne d'ArcelorMittal. Les gouvernements et les entreprises du Vieux Continent tentent de réduire leur dépendance à l'égard du gaz naturel, du pétrole, du charbon, des métaux et d'autres matières premières en provenance de Russie - ce qui fait également grimper les prix. La Russie est également un fournisseur très important de minerai de fer et de charbon destinés aux hauts fourneaux européens.

ArcelorMittal a passé trois semaines à se demander comment ne plus être dépendant des matières premières russes. "Nous sommes maintenant indépendants", dixit le Belge Van Poelvoorde."Au troisième trimestre, nous devons acheter un peu plus de produits "non russes". Mais ce n'est pas un gros problème."

Collaboration avec Metalloinvest

Par le passé, la société a indiqué qu'environ un cinquième du charbon utilisé dans ses centrales européennes provenait de Russie. La société a également acheté auparavant du minerai de fer à Metalloinvest, selon le rapport annuel. Metalloinvest est la société d'Alisher Usmanov, l'un des oligarques russes en difficulté.

Selon M. Van Poelvoorde, la guerre en Ukraine modifie le commerce mondial des matières premières. À l'avenir, la Russie ne visera plus l'Europe pour ses exportations de charbon, mais la Chine. La Chine achèterait alors moins de charbon à l'Australie. "Les Russes ont toujours été très opportunistes", dit Van Poelvoorde. "Il y aura un nouvel équilibre dans le monde entier." Actuellement, la moitié du charbon utilisé dans l'industrie sidérurgique européenne provient de la Russie.

Arcelor possède ses propres mines de minerai de fer et de charbon d'acier. Cela facilite la recherche d'autres fournisseurs. D'autres entreprises sidérurgiques pourraient avoir plus de mal à le faire.