Lancer de frisbee, serious games… Ces entreprises qui mettent de côté le CV pour recruter

Pour trouver la perle rare, les entreprises ne se basent plus uniquement sur le CV et la lettre de motivation. Elles accordent une importance de plus en plus soutenue aux soft skills, les compétences comportementales des candidats. Certaines d'entre elles vont encore plus loin, puisqu'elles organisent des "serious game" ou même des lancers de frisbee pour trouver de nouveaux collaborateurs. Nos confrères de Moustique ont consacré un dossier aux nouvelles méthodes de recrutement.

Au-delà des séances de sport qui permettent de connaître les gens d'une autre manière, plusieurs grandes entreprises comme Danone, L'Oréal ou encore l'armée ont créé des jeux en ligne afin de permettre aux candidats de s'immerger dans l'organisation de l'entreprise. Une manière pour elles de dérouler le tapis rouge aux candidats et de s'imposer dans la guerre des talents. "L'organisation essaie de se montrer sous ses plus beaux atours", résume François Pichault, professeur de gestion des ressources humaines à l’ULiège.

Si les candidats sont de plus en plus "mis en situation" lors du recrutement, ces méthodes atypiques coûtent parfois cher aux entreprises, et elles ne plaisent pas toujours aux candidats.