Après avoir fermé ses usines et entrepôts en Ukraine, Nestlé suspend la plupart de sa production en Russie. L'entreprise suisse, premier producteur mondial de produits alimentaires, retire ses marques connues telles que KitKat et Nesquik, entre autres. Plusieurs multinationales ont suspendu leurs activités en Russie en raison de la guerre en Ukraine. Nestlé ne l'a fait que partiellement et a été critiquée pour cela par le président ukrainien Volodimir Zelenski.

Nestlé avait déjà déclaré qu'elle se concentrerait en Russie sur les denrées alimentaires essentielles et non sur la réalisation de bénéfices. Les importations et exportations non essentielles en provenance de Russie ont été largement stoppées, de même que les investissements et la publicité.

Aujourd'hui, l'entreprise déclare qu'elle arrête également la vente de marques connues telles que KitKat et Nesquik. Des solutions sont recherchées pour le personnel russe concerné. Nestlé continuera à les payer.