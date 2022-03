Accueil Economie Entreprises & Start-up Les beaux bénéfices des banques belges sont-ils liés à un manque de concurrence ? Les banques belges affichent de beaux résultats en 2021. La faible marge d’intérêt, liée aux taux bas, est compensée par des commissions en hausse. Des commissions qui posent question. KBC Belgique est la banque qui affiche le résultat le plus élevé pour l'année 2021. ©Shutterstock Ariane van Caloen Journaliste économique à La Libre Belgique



Si on additionne les résultats avant impôts des quatre grandes banques belges en 2021, on arrive à un montant proche de 6 milliards d’euros. Ces excellentes performances, meilleures que prévu, ont même surpris un certain nombre de cadres de direction...