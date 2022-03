Les plaintes contre l'opéateur Scarlet ont augmenté de... 122 % en 2021

Les services de l'ombudsman des télécoms ont enregistré une forte hausse des plaintes à l'encontre de Scarlet en 2021, avec un bond de 122 %, apparaît-il dans le rapport annuel. Le top 5 des opérateurs totalisant le plus de plaintes n'a pas changé avec Proximus en tête suivi de Telenet, Orange, Scarlet et Voo.

Mais si les chiffres font état d'une certaine amélioration pour quatre des cinq opérateurs, les données de l'ombudsman portent un solide coup à Scarlet. "Outre le nombre élevé de plaintes enregistré, la diversité et la persistance des problèmes et dysfonctionnements signalés représentent une situation à laquelle les services de l'ombudsman ont rarement été confrontés", informe ce dernier.

Pour l'ensemble des opérateurs, ce sont au total 13 355 plaintes écrites qui ont atterri sur son bureau en 2021. Il s'agit d'une diminution de 4,87 % par rapport à 2020 (14 039). Durant l'année écoulée, 14 039 dossiers ont été analysés, traités et clos. Dans près de 97 % des cas, la médiation a a abouti à un règlement à l'amiable avec le client.

Les plaintes les plus fréquentes concernant la facturation, suivies de celles concernant les questions contractuelles et des dysfonctionnements. En 2021, comme c'était déjà le cas en 2020, le changement d'opérateur via la plateforme EasySwitch a engendré pas mal de tracas pour les utilisateurs. "Cette procédure est encore trop peu souvent utilisée comme procédure standard pour le changement d'opérateur. Encore trop d'abonnés sont confrontés à une double facturation et à des opérateurs se renvoyant la faute."

Les problèmes structurels des utilisateurs concernant le tarif social, autre point sensible l'année dernière, n'a pas non plus pu être résolu. Cependant, selon le médiateur, un grand nombre de ces plaintes pourraient être évitées si tous les détenteurs de droits étaient attribués automatiquement aux ayant-droits. "Cela réduirait non seulement les formalités administratives pour les utilisateurs et opérateurs, mais conduirait également à un niveau d'équité plus élevé."