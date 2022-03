La start-up bruxelloise Sneakart joue la carte de l'exclusivité : "Comptez entre 350 et 500 euros en moyenne pour une paire de baskets"

Fondée à Bruxelles en février 2021, la start-up Sneakart est spécialisée dans la vente de baskets "exclusives". Sur son site d'e-commerce ouvert depuis mai 2020, on peut trouver une sélection de chaussures de grandes marques, mais qu'il est quasiment impossible de dénicher dans le commerce classique (en magasin ou ailleurs en ligne).

"Nous proposons des modèles de grandes marques issus des ventes raffles, qui existent aussi pour les voitures de luxe ou les montres par exemple, détaille le "passionné de baskets" Elie Benaym, co-fondateur et co-CEO de la société avec Arthur Brami. New Balance, Nike, Air Jordan... Toutes ces marques lancent régulièrement des ventes de modèles pour lesquels l'offre est volontairement inférieure à la demande, et la pré-commande est nécessaire. Avec Sneakart, nous permettons aux personnes qui n'ont pas réussi à se réserver une paire de l'acheter sur notre site".

Ces chaussures exclusives correspondent soit à des rééditions d'anciens modèles, soit à des designs complètement nouveaux. Elles sont livrées par la start-up accompagnées d'un certificat d'authenticité.

Des partenaires à l'affût

Sneakart travaille avec un réseau de partenaires logistiques (qui se déplaçent aux ventes privées partout dans le monde et sont à l'affût des ventes raffle) et de particuliers (qui achètent puis revendent des paires rares) pour se procurer ces baskets très convoitées qui deviennent ensuite "de collection".

"Nous avons quelques concurrents tels que Wethenew, StockX et Kikikickz, mais notre particularité est d'avoir une clientèle à 99 % féminine, des femmes en moyenne entre 30 et 50 ans, souligne Arthur Brami. Nous réalisons 95 % de nos ventes via le réseau social Instragram, sans avoir jamais eu besoin de faire de publicité payante". Les 5 % restants sont générés grâce au référencement naturel de la société sur le web.

Un réseau d'une soixantaine d'influenceuses (à qui les paires sont offertes) et de clients influenceurs triés sur le volet promeut les produits sélectionnés par Sneakart. ©Sneakart

Au lancement de leur projet, Elie et Arthur ont vendu quelques paires de chaussures premium à des influenceuses dans le vent. Et les retombées sur la toile ont fait le reste. C'est aujourd'hui un réseau d'une soixantaine d'influenceuses (à qui les paires sont désormais offertes) et de clients influenceurs triés sur le volet qui promeut les produits sélectionnés par Sneakart. L'entreprise est passée de 1 200 abonnés sur Instagram en 2020 à plus de 22 000 aujourd'hui.

150 000 euros par mois en 2023

Sneakart livre dans plus de 50 pays, avec la France en numéro un et en numéro deux la Belgique. Les pays scandinaves sont également très friands des baskets exclusives proposées par la start-up, suivis par l'Espagne. Une petite proportion des ventes est également réalisée aux Etats-Unis ou encore à Dubaï. "Le panier moyen se situe entre 350 et 500 euros pour une paire de baskets, dévoile Elie Benaym. Nous ne souhaitons pas communiquer sur notre chiffre d'affaires, mais l'objectif est d'atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois en 2023 (soit 1,8 million d'euros sur l'année, NdlR)".

Depuis sa création, la start-up fonctionne grâce à de l'autofinancement. "Nous n'envisageons pas de levée de fonds pour le moment", précise Elie Benaym.

Parmi les projets de la société, Sneakart envisage de lancer chaque année quatre collections de chaussettes en éditions limitées. Pour 2022, deux collections imaginées par Elie et Arthur - et fabriquées en Inde et au Portugal - sont déjà sorties et les prochaines sont prévues pour juin et octobre.

"Une collection de baskets pour enfants devrait aussi bientôt être proposée, puisque leurs mères sont nos clientes", appuie Arthur Brami. Finalement, l'entreprise, qui ne compte pas embaucher immédiatement, va se focaliser sur l'internationalisation de son marché avec la traduction de son site d'e-commerce en danois, en espagnol et en néerlandais, en plus du français et de l'anglais.