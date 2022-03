Une entreprise ferroviaire bientôt lancée à Anvers par la compagnie maritime MSC

La société de porte-conteneurs MSC effectuera prochainement des transports de marchandises par train en Belgique et dans d'autres Etats voisins. Elle travaille à l'implantation de sa société ferroviaire Medway à Anvers, rapporte le magazine spécialisé Flows. L'information a été confirmée à Belga. MSC (Mediterranean Shipping Company) est connue pour ses croisières et pour son activité de porte-conteneurs, avec quelques-uns des plus grands navires au monde. Le groupe a entrepris diverses démarches logistiques pour poursuivre le traitement de ces conteneurs sur le continent, notamment via sa filiale de chemins de fer Medway, déjà active dans certains pays du bassin méditerranéen.

MSC entend déployer ce type d'activité un peu plus au nord également. "Cela signifie très concrètement que la Belgique comptera bientôt une compagnie ferroviaire de plus", lit-on sur un site d'offres d'emplois pour Medway. Le siège de ces activités, "Medway North Continent", sera établi à Anvers.

Lancement en juillet

Les débuts de la compagnie sont attendus en juillet. Dans un premier temps, ce seront les conteneurs MSC qui seront acheminés d'Anvers vers l'Allemagne, notamment en passant par les Pays-Bas. Mais à terme, Medway évoluera en une compagnie "indépendante et neutre" qui pourra effectuer des transports pour des tiers.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, Infrabel, a confirmé que Medway suivait une procédure en vue de décrocher son certificat de sécurité. Une fois celui-ci en poche, elle pourra commencer à demander des sillons.

Medway deviendra alors le 10e acteur ferroviaire sur le rail actif en Belgique à côté de Lineas, Crossrail, CFL Cargo, Deutsche Bahn, RTB Cargo, Europorte, Railtraxx, HSL Polska et SNCF Fret, précise Infrabel.