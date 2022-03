Entrepreneurs en transition #26 : Embrassez vos erreurs !

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l'Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l'UCLouvain et à l'UNamur.

On a déjà beaucoup parlé de la bonne attitude de l'entrepreneur, qui doit s'accommoder d'erreurs et d'échecs, parce qu'elles portent en elles les germes d'amélioration. Toute l'approche lean startup a même en son cœur une boucle qui consiste à projeter quelque chose, en mesurer le succès (ou l'insuccès), à ajuster et à itérer.

C’est dire si l’entrepreneur devrait accueillir les erreurs.

Mais sans doute que notre moule scolaire et universitaire, où l’on récompense uniquement la bonne réponse (et pas l’expérimentation), où l’on punit l’erreur, nous amène consciemment ou non, à tenter de masquer nos fautes, à ne pas les avouer, les reconnaître. La culture américaine accueille sans doute plus volontiers l’échec : quelqu’un qui a déjà planté une start-up est vu a priori comme plus capable que quelqu’un qui sort juste de l’école.

S’il est déjà malaisé d’admettre nos erreurs sur un produit, il est encore bien plus difficile de reconnaître nos défauts d’attitude ou de personnalité. Il n’est jamais bon de reprocher à un nerveux de s’énerver : ça l’énerve encore plus !

Par déni ou cécité, nous restons souvent aveugles à nos propres traits de caractère, perdant par la même occasion tout espoir de les amender, ou simplement de mieux gérer l’effet qu’ils auront sur les autres.

Là encore, j'aime l'expression américaine, où l'on dit : "Own your mistakes !", une expression qui n'est pas si simple à traduire en nuances.

En français, on aurait tendance à dire : "Assume tes erreurs !", voire : "Apprends de tes erreurs !", mais affleure là un petit côté "punition méritée" qui n’est pas dans l’original anglais.

Au contraire, "own", c’est une invitation à habiter, à reconnaître complètement, voire quasiment à être fier, ou prendre pleinement ses erreurs dans ses bras.

Dans cette acceptation totale, il y a à mon avis les meilleurs germes pour une complète responsabilité (au sens de capacité à y répondre).

Donc, pour mieux les transcender, embrassez vos erreurs !