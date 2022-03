L'entreprise montoise Creaceed lance une nouvelle version de sa célèbre application Hydra

Libre Eco week-end |

La petite entreprise montoise de développement d’applications Creaceed a dévoilé cette semaine la nouvelle version d’Hydra, un programme de photo qui a fait sa réputation un peu partout dans le monde.

Le principe ? Doper les capacités photographiques des iPhone et des iPad, comme le faisait la première version, mais avec l’ajout de l’intelligence artificielle pour améliorer encore les résultats. Les amateurs de haute résolution vont y trouver leur bonheur puisque l’app peut accroître celle du capteur de 12 mégapixels jusqu’à 110 mégapixels. L’outil de prise de vues macro est également surprenant de qualité, dans les deux cas, à condition de disposer d’un support, ou de ne pas avoir la tremblote. Idem pour le zoom jusqu’à X8. L’intelligence artificielle permet de combiner plusieurs prises de vues pour obtenir le meilleur rendu.

Une foule d'options

L’app offre une foule de réglages et un mode manuel qui ravira les puristes, proposant de modifier une série de paramètres comme le temps d’exposition, la vitesse de prise de vue (ISO), la balance des blancs… Le traitement par les outils d’intelligence artificielle est effectué, assure Creaceed, sur l’appareil, ce qui assure une protection optimale des données des utilisateurs. Il est notamment possible de sauvegarder les images sous différents formats dont le RAW ou les formats natifs d’Apple, et de les envoyer dans des dossiers cloud. L’app peut être contrôlée via une Apple Watch.

Bref, du très beau travail réalisé par l'équipe de l'ingénieur wallon Raphaël Sebbe, pour un prix de 11,99 euros, avec un tarif réduit à 5,99 euros pour les détenteurs de la version précédente. Creaceed propose aussi de disposer de l'app sur base d'un abonnement "Pro Plan" à 0,99 euro par mois ou 5,99 euros par an. Il est possible d'essayer l'app gratuitement, mais avec un filigrane et sans accès à l'intelligence artificielle.