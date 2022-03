Deux dépôts ont été fermés à la suite d’une opération de police et neuf personnes ont été interpellées.

Des nouvelles perquisitions menées chez PostNL en Belgique et neuf personnes interpellées

Deux dépôts de PostNL situés à Wommelgem et Willebroek, en province d’Anvers, ont été fermés lundi à la suite d’une opération de police, a indiqué une porte-parole de l’entreprise néerlandaise. Le nombre de colis bloqués n’a pas été précisé.

La police judiciaire fédérale d’Anvers a effectué lundi matin des perquisitions sur des sites de l’entreprise postale PostNL à Wommelgem, Willebroek et Turnhout, menant à l’interpellation de neuf personnes, avait précédemment indiqué l’auditorat du travail. Les perquisitions se sont déroulées sous la houlette d’un juge d’instruction et en collaboration avec les services de l’Inspection sociale. PostNL n’était pas en mesure de communiquer la fonction des personnes interpellées. L’enquête porterait sur des faits présumés de détachement illégal, faux en écriture, organisation criminelle et trafic d’êtres humains.

Les conséquences sur le fonctionnement de PostNL restent floues. Les dépôts de Wommelgem et Willebroek sont fermés, a signalé la porte-parole, ne pouvant préciser le nombre de colis qui s’y trouvaient. L’entreprise dit prendre des mesures pour minimiser l’impact sur sa clientèle.

PostNL se dit également en colère contre l'opération policière. "Nous ne savons encore rien : pourquoi les perquisitions ont-elles eu lieu ? Pourquoi des personnes ont-elles été emmenées ? Pourquoi des dépôts ont été fermés ? Nous n'y voyons aucune raison et aucun but. Nous sommes à la fois surpris et indignés."

L’entreprise postale néerlandaise dispose de neuf dépôts et d’un centre de tri en Belgique.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que la police et/ou les services d’inspection font une descente dans une entreprise de PostNL. Le dépôt de PostNL à Wommelgem a même été scellé pendant plusieurs jours en novembre de l’année dernière. Selon l’auditorat du travail, des violations liées au travail non déclaré des chauffeurs et au travail à temps partiel avaient alors été constatées.

Le syndicat socialiste UBT-FGTB a salué la descente de la police sur les sites de PostNL, profitant de l'occasion pour rappeler son plaidoyer sur le renfort des services d'inspection. L'UBT déplore que les abus dans le secteur du transport "restent endémiques" après de précédentes opérations visant PostNL mais aussi ses concurrents GLS et DPD, et malgré des promesses de ces entreprises de résoudre ces problèmes. Ce lundi, le syndicat socialiste menait justement sa journée d'action annuelle contre le dumping social. (Belga)