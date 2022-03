Huawei arrive à publier un bénéfice record malgré un chiffre d'affaires qui a fondu en 2021

Prouesse pour Huawei, qui a enregistré un bénéfice net record en 2021 de 113,7 milliards de yuans (soit environ 16,2 milliards d’euros), contre 64,6 milliards de yuans en 2020, soit une hausse de 75 %.

Pourtant, sur la même période, le chiffre d’affaires global a fondu de 28,6 % à 636,8 millions de yuans (91,2 milliards d’euros).

Il faut dire que les sanctions commerciales américaines avaient pénalisé les ventes de Huawei ces dernières années. L’interdiction depuis 2018 de l’utilisation du système d’exploitation Android pour ses smartphones l’avait fait chuter du podium des plus gros vendeurs mondiaux. Ce qui a probablement dû plomber encore ses ventes en 2021, même si le constructeur n’a pas communiqué le détail dans ce domaine.

L’interdiction totale ou partielle de fournir des équipements 5G décrétée par certains pays, à la suite d’un lobbying particulier de la part des États-Unis qui accusaient le géant chinois d’espionnage, a également pénalisé l’entreprise. Néanmoins, il faut croire que l'entreprise a su réagir pour continuer tout de même à faire des bénéfices.

Se diversifier pour résister

La stratégie de diversification de Huawei lui a effectivement permis une certaine résilience. L'entreprise a d'ailleurs profité du Mobile World Congress de Barceloneau début du mois de mars pour présenter ses investissements dans le cloud, l'intelligence artificielle ainsi que dans les services et les infrastructures de nouvelle génération, considérés comme plus durables. "En nous appuyant sur le talent, la recherche scientifique et l'esprit d'innovation, nous augmenterons continuellement les investissements afin de remodeler nos paradigmes en matière de théories fondamentales, d'architecture et de logiciels, et de construire notre compétitivité à long terme", a assuré Guo Ping, le président tournant du groupe.

"Malgré le déclin des revenus en 2021, notre capacité à faire des bénéfices et à générer des flux de trésorerie nous a permis de mieux faire face à l'incertitude", a déclaré pour sa part Meng Wanzhou, la directrice financière et fille du fondateur de l'entreprise, qui a pu regagner la Chine récemment après trois ans de procédure judiciaire au Canada, sous l'influence des États-Unis.

L’entreprise n’est pas cotée en Bourse mais toutes les données financières ont fait part d’un audit indépendant mené par KPMG, précise l’entreprise, qui emploie près de 195 000 employés dans le monde.