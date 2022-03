Colruyt réinvestit dans la société néerlandaise spécialiste des algues The Seaweed Company

Le groupe de supermarchés Colruyt a de nouveau investi dans la plateforme néerlandaise d'algues The Seaweed Company. Grâce à cet argent, l'entreprise, qui transforme les algues marines en produits carnés, en produits de santé et en compléments alimentaires, "pourra se développer à grande échelle", a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué de presse.

Colruyt Group est un actionnaire minoritaire de The Seaweed Company depuis 2019. Le détaillant de Halle porte sa participation à 21 % grâce à ce nouvel investissement.

Avec cet investissement, la plateforme d'algues veut installer davantage de fermes d'algues et apporter plus de produits à base d'algues sur le marché européen. Elle le fait avec les labels Blue Farming (destiné à l'agriculture, avec, par exemple, des compléments alimentaires pour animaux) et Blue Health (destiné aux consommateurs, avec des compléments alimentaires et des produits carnés hybrides).

Colruyt s'intéresse aux algues depuis plusieurs années. "C'est un produit extrêmement polyvalent qui peut être transformé en denrées alimentaires, en aliments pour animaux, en engrais et même être utilisé comme alternative au plastique dans les emballages", indique le groupe. À terme, Colruyt souhaite cultiver lui-même des algues dans la ferme marine qui doit être construite au large de Nieuport, et étudie la possibilité le faire dans ses éoliennes en mer.