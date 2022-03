Des travailleurs d'Industeel en grève pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie : "Nous sommes lassés de ne pas être entendus"

Une cinquantaine de travailleurs de l'entreprise sidérurgique Industeel, à Charleroi, ont débrayé mardi matin pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie qui affecte selon eux de nombreux travailleurs. Le temps de l'action, ils se sont placés près d'un rond-point dans le centre-ville carolo et ont distribué des tracts aux automobilistes. "Nous sommes lassés de ne pas être entendus par le gouvernement fédéral. De plus en plus, le niveau des taxes et des accises rend ce pays invivable pour les ouvriers", a indiqué Benoit Busiat, délégué CSC.

"Avec sa façon de ne pas prendre en compte le problème du pouvoir d'achat, le gouvernement fédéral fait la guerre aux travailleurs", a affirmé quant à lui Michele Amadoro, délégué FGTB.

Selon les deux syndicalistes, certains travailleurs d'Industeel ont vu leur facture de carburant mensuelle grimper à 250, voire 300 euros. "Et la plus grande partie de celle-ci juste pour venir au travail puisqu'à Industeel, nous avons des travailleurs qui viennent des quatre coins de Wallonie et même de Flandre", a indiqué Michele Amadoro.

Au-delà du gouvernement, les ouvriers pointent le rôle de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) qui, selon eux, bloque de longue date l'évolution des salaires au moment des négociations interprofessionnelles.