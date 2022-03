Enfin du concret pour un 4e opérateur télécoms ? "Une option à 80 millions d'euros" a été levée

C’est un peu la ritournelle ces derniers mois quand on parle d’opérateurs télécoms en Belgique : un quatrième opérateur va-t-il débarquer en Belgique avec la future mise aux enchères du spectre de fréquences, qui va se dérouler en juin prochain ?

Etant donné que cette mise aux enchères actera l’acquisition de ce spectre, et donc la possibilité de déployer "son réseau" pour les 20 prochaines années, il ne serait pas étonnant qu’un nouvel acteur veuillent participer.

Et justement. Le régulateur fédéral nous apprend ce mardi matin que l'un des deux nouveaux entrants, dont la candidature a été validée récemment, a effectivement levé l'option, moyennant le paiement de 83 340 000 euros, pour obtenir un paquet de spectre radioélectrique réservé dans les différentes bandes de fréquences, "tant pour la 5G que pour les applications 2G, 3G et 4G. Ce nouvel opérateur mobile reçoit ainsi la possibilité d'entrer sur le marché belge avec un paquet de spectre adéquat. De même, les trois opérateurs mobiles existants ont levé l'option afin d'acquérir le spectre qui leur était réservé, moyennant le paiement de 73 000 800 euros chacun. Ils peuvent ainsi garantir la continuité de leur service actuel sur le marché mobile", précise l'IBPT, l'institut belge des télécoms et services postaux.

Si cela reste une "option", le porte-parole de l'IBPT nous confirme bien qu'il s'agit d'un engagement ferme et concret et que les candidats qui lèvent cette option pourraient être poursuivis légalement s'ils ne concrétisaient pas cet engagement.

Une réelle intention

Ce nouvel opérateur a donc visiblement une réelle intention de venir concurrencer les opérateurs classiques que sont Proximus, Orange et Telenet sur leur terrain de jeu, que certains estiment pas assez concurrentiel (comme Test Achats), même si les opérateurs avancent pour leur part la quantité de leurs investissements et la qualité du réseau.

"Un nouvel opérateur a la possibilité de réserver un paquet de spectre, afin qu'il puisse entrer sur le marché en tant qu'acteur mobile à part entière. La réservation d'un paquet de spectre, dans les bandes de spectre pour les technologies actuelles et futures, à un prix défini (au total 30 MHz duplex pour un montant de 83 340 000 €) pour un nouvel entrant est nécessaire afin d'éviter que les opérateurs existants ne verrouillent le marché en s'appropriant tout le spectre et empêchent ainsi une éventuelle entrée", ajoute le régulateur fédéral.

"Naturellement, tous les cinq candidats, tant les opérateurs existants que les nouveaux entrants, ont la possibilité, en plus du spectre réservé, d'enchérir sur les lots restants de la mise aux enchères pour lesquels ils sont candidats (au total 640 MHz pour un montant minimum d'environ 477 millions €). Bien entendu, en cas de surenchères lors de la mise aux enchères, ce prix augmentera", ajoute enfin l'IBPT, qui voit là donc une première phase de cette course dans les enchères.

Quoiqu’il en soit, un nouvel opérateur pourrait mettre une pression sur les prix et faire baisser la facture pour les consommateurs. Ou limiter les hausses, qui ont tendances à s’enchaîner ces derniers temps.