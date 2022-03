Le Belge Bone Therapeutics réoriente sa stratégie

Pour se concentrer sur le développement de son actif clinique le plus avancé, "ALLOB", et ainsi réduire sa consommation de cash.

La société de biotechnologie Bone Therapeutics réoriente sa stratégie pour se concentrer sur le développement de son actif clinique le plus avancé, "ALLOB", et ainsi réduire sa consommation de cash, a annoncé mardi la société cotée. ALLOB est actuellement évalué dans le cadre d'une étude clinique de phase IIb chez des patients présentant des fractures du tibia à haut risque. Bone Therapeutics espère que les principaux résultats de cet essai seront disponibles au premier trimestre 2023, même si un retard ne peut être exclu.

Afin de brûler moins de cash, Bone Therapeutics va dédier l'entièreté de ses activités de recherche et développement au soutien du développement clinique d'ALLOB et cessera toutes les activités liées au développement de sa plateforme préclinique de thérapie cellulaire et génique CSMi ainsi que les autres activités non liées à ALLOB.

Cette nouvelle stratégie entraîne le départ de certains membres de l'équipe de direction et notamment celui du directeur général Miguel Forte, du directeur scientifique Anthony Ting, du directeur commercial Stefanos Theoharis et de la directrice financière, Lieve Creten. Par ailleurs, l'ensemble des membres non exécutifs du conseil d'administration ont décidé de suspendre leur rémunération pour le premier trimestre 2022 et ce jusqu'à nouvel ordre.

La société de biotechnologie précise encore que les négociations relatives à la mise en place d'un accord portant sur les droits mondiaux d'ALLOB avec l'un des partenaires chinois actuels de Bone Therapeutics se poursuivent, "mais prennent plus de temps qu'initialement prévu." La conclusion éventuelle d'un accord contractuel définitif a été repoussée après la fin du premier trimestre 2022.