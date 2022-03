Le groupe de médias Roularta fait l'acquisition de passionsanté.be

Roularta Media Group (RMG) acquiert 100 % de Gezondheid NV et devient propriétaire de gezondheid.be, passionsanté.be et minimi.be, annonce le groupe multimédia belge mardi. "Avec le site web de santé gezondheidsnet.nl (100% RMG) aux Pays-Bas et les nombreuses rubriques de santé sur les différentes plateformes numériques de RMG en Belgique et aux Pays-Bas, dont knack.be, levif.be, artsenkrant.com/lejournaldumedecin.com, plus.be, plusonline.nl, libelle.be, femmesdaujourdhui.be et flair.be, cette acquisition fait de RMG le plus grand éditeur d'informations de santé en ligne de qualité en Belgique et aux Pays-Bas", souligne le groupe dans un communiqué.

Roularta et les groupes de médias vendeurs Mediahuis et Rossel ont signé l'accord mardi, avec un prix d'acquisition qui s'élève à 500 000 euros.

"Cette acquisition nous offre de nombreuses opportunités en Belgique et aux Pays-Bas sur le marché en forte croissance de la publicité dans le domaine des soins de santé", déclare Xavier Bouckaert, CEO de Roularta Media Group.

Mediahuis se réjouit de son côté que Roularta "donne désormais à ces trois sites web de santé une place dans un cadre international, en leur offrant des perspectives attrayantes et durables".