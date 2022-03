Voici le nouveau vol le plus long pour éviter l'espace aérien russe

Cathay Pacific prévoit une nouvelle route pour le vol entre New York et Hong Kong.

Comme la compagnie aérienne de Hong Kong veut éviter l'espace aérien russe, elle créerait le vol le plus long du monde en termes de distance. L'agence de presse financière Bloomberg a pu lire un mémo adressé au personnel dans lequel la société explique le plan. Cathay Pacific reliera l'aéroport international John F. Kennedy (JFK) de New York à la cité-État chinoise via l'océan Atlantique, le Royaume-Uni, l'Europe du Sud et l'Asie centrale, soit un parcours de 16 618 kilomètres. Le vol durera de 16 à 17 heures.

Le vol modifié remplacerait la liaison Singapour-New York de Singapore Airlines (15 349 km, environ 17h30). Une porte-parole de Cathay a déclaré que l'Airbus A350-1000 pourrait assurer ce vol. En temps normal, la route passe directement par l'Arctique et la Russie pour rejoindre Hong Kong.

Le dernier vol de Cathay Pacific entre New York et Hong Kong a fait une escale à Los Angeles, puis a traversé l'océan Pacifique. La nouvelle route, plus longue, rendrait l'escale inutile et donc moins chère et plus intéressante. La route transatlantique dépend de forts vents arrière à cette période de l'année, ce qui la rend plus intéressante, semble-t-il. L'avantage de ces vents diminue cependant, car ces jets sont plus forts en hiver.