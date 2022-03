La compagnie aérienne KLM veut transporter plus de voyageurs entre Bruxelles et Schiphol... en train

La compagnie aérienne néerlandaise KLM et l'opérateur de trains à grande vitesse Thalys annoncent mercredi étendre leur collaboration afin de transporter via le rail davantage de personnes entre Bruxelles et l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas. Il est déjà possible de réaliser le trajet Bruxelles-Schiphol avec un train à grande vitesse Thalys avant de prendre un avion KLM, et inversement. "Avant la crise du coronavirus, 20 à 25 % des voyageurs en transfert ont opté pour cette option", détaille le communiqué de presse commun des deux entreprises. Elles souhaitent désormais augmenter significativement cette proportion.

Les systèmes informatiques des deux opérateurs ont été coordonnés afin de faciliter l'enregistrement, tandis que la procédure de nouvelle réservation d'un voyage est également devenu plus facile grâce au système unique.

A l'avenir, les deux sociétés veulent permettre aux voyageurs d'enregistrer leurs bagages en montant dans le train, afin que ce ne soit plus nécessaire à Schiphol. Un itinéraire séparé pour les passagers du train jusqu'à la porte d'embarquement est également à l'étude.

La liaison aérienne avec Amsterdam est la plus courte depuis Brussels Airport, avec un vol de moins d'une demi-heure. Ces vols "saut de puce" sont régulièrement critiqués pour leur empreinte environnementale.