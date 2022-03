La société anversoise Yust lève 8 millions d'euros pour développer son concept de coliving

Créé en 2017 à Anvers, Yust Group propose un concept de coliving spécifique basé sur des séjours de courte et de longue durée, avec la flexibilité de choisir entre dortoirs, lofts équipés, chambres d’hôtel ou chambres familiales. Des services partagés, de la restauration et des événements font partie des avantages proposés.

"Nous voulons offrir une expérience d'accueil unique et différente, dans le but d'inspirer et de connecter des personnes partageant les mêmes idées, précisent les cofondateurs Stéphane Verbeeck et Louis Claes.Nous souhaitons aussi relier nos clients internationaux à la culture locale, que ce soit à travers notre offre gastronomique, nos événements ou l'art."

L’entreprise, qui compte 40 salariés, vient de lever 8 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques dont Stélina Invest et TheClubDeal Club I, et auprès du nouvel entrant Krest Real Estate Investments.

4 nouvelles localisations

Présent à Anvers avec 7 000 m², Yust Group inaugurera de nouveaux espaces à Liège le 16 mai prochain sur 6 000 m². A Anvers et Liège, le groupe possède une capacité d’hébergement et de restauration pour 650 personnes.

Les fonds tout juste levés devraient permettre à la société d'ouvrir quatre nouvelles localisations d'ici 2026, en Belgique (Bruxelles et Gand), aux Pays-Bas et au Portugal. Localisé Rue Royale, le nouveau projet bruxellois sera implanté sur le site de l’église du Gesù.

L’unité de Yust Group basée à Anvers a maintenu un EBITDA positif en 2020 et 2021, et l'entreprise a réalisé "ses meilleurs revenus plusieurs mois d’affilée" en 2021.

Yust Group accueille et connecte 60 000 personnes en Belgique chaque année.