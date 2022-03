Livraison de repas : huit coursiers sur dix gagnent moins de 3 000 euros par an

Non moins de 34 villes de Belgique et quelque 2 900 restaurants bénéficient d'un service de livraisons de repas. Comeos s'est penchée sur ce jeune secteur, entré en Belgique en 2013. Pour la majorité des 20 000 coursiers, il s'agit d'une activité secondaire et temporaire dont ils apprécient la flexibilité.