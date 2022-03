Marc Vossen était arrivé à la tête de Nostalgie Belgique en 2000, et avait repris également la direction générale de Nostalgie et NRJ en 2011.

Nouveau directeur pour Nostalgie Belgique, NRJ et Chérie

La direction du NGroup, qui chapeaute les radios Nostalgie, NRJ, Chérie et Nostalgie+, changera de tête le 30 mai prochain, annonce mercredi le groupe. Après 20 ans à exercer cette fonction, le directeur Marc Vossen laissera sa place à Kim Beyns. Marc Vossen était arrivé à la tête de Nostalgie Belgique en 2000, et avait repris également la direction générale de Nostalgie et NRJ en 2011.

Kim Beyns, quant à lui, a rejoint le NGroup en 2012 comme directeur marketing. Depuis janvier 2019, il était COO (chief operating officer, ou directeur des opérations) de l'entreprise.