PostNL s'en prend aux autorités belges et évoque des "accusations non fondées"

Dans une lettre adressée à ses clients, PostNL s'en prend aux autorités belges. L'entreprise postale néerlandaise parle d'"accusations non fondées", qualifie le comportement de "disproportionné" et évoque "l'arbitraire".

Lundi, la police a fait une descente dans les locaux de PostNL en Belgique. Les agents ont scellé deux dépôts et arrêté neuf personnes, et le lendemain on apprenait que trois employés devraient rester en cellule plus longtemps. Selon Het Laatste Nieuws, le PDG de PostNL Belgium, en fait partie.

Dans la lettre, PostNL déclare qu'elle n'a "reçu aucune confirmation" des graves accusations portées par les médias. Il est question de trafic d'êtres humains et de diriger une organisation criminelle.

"Nous sommes dans l'ignorance de ce sur quoi on pourrait fonder ces soupçons", déclare PostNL. "Il est donc difficile de se défendre. Nous nous distançons catégoriquement des accusations graves et non fondées. Le tableau dépeint ne ressemble en rien à notre façon de travailler au quotidien. Il n'y a aucune raison objective de traîner le nom de PostNL dans la boue de cette manière".

L'entreprise affirme qu'elle fait tout son possible pour que ses employés soient épargnés. "La suite des événements soulève chez nous des questions majeures sur l'arbitraire avec lequel les autorités compétentes procèdent", a-t-on déclaré.