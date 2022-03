En 2021, le taux d'emploi belge a atteint 70,6 %

En 2021, le taux d'emploi belge aura atteint 70,6 %. Jamais auparavant notre pays n'a compté autant de travailleurs.

Même si pour atteindre l'objectif d'un taux d'emploi de 80 % en 2030, plus de 600 000 personnes supplémentaires doivent être employées.

Les chiffres de l'office statistique belge Statbel montrent une nette reprise de l'emploi en 2021, le creux de 2020 dû au Covid-19 effacé. Le nombre d'employés a augmenté de 51 000 pour dépasser les 4,85 millions, soit un taux d'emploi de 70,6 %.

En d'autres termes, en 2021, 70,6 % des personnes âgées de 20 à 64 ans avaient un emploi. Ce chiffre est légèrement supérieur aux 70,5 % enregistrés en 2019, avant la crise du coronavirus. La Flandre arrive en tête (75,3 % d'emploi), suivie de la Wallonie (65,2 %) et de Bruxelles (62,2 %).

Les chiffres montrent qu'au cours des dernières années, davantage de femmes et de personnes de plus de 55 ans ont trouvé un emploi. L'année dernière, 66,8 % des femmes avaient un emploi (contre 74,5 % des hommes). En 2000, le taux d'emploi des femmes était d'à peine 56 %. L'augmentation est encore plus importante pour les plus de 55 ans : en 2000, 26,3 % des personnes âgées de 55 à 64 ans travaillaient, en 2021, elles étaient 54,5 %.