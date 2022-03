La facture d’énergie croissante incite 37 % des sociétés à s'engager plus vite dans le développement durable

D'après le nouveau baromètre d'ING Belgique, pas moins de 37 % des entreprises, en raison de la hausse des prix de l'énergie, ont accéléré leur processus de durabilité, en faisant leur principale priorité stratégique pour 2022.

Ce premier baromètre de la durabilité a été réalisé auprès de 137 entreprises belges, en collaboration avec le bureau d'études indépendant DVJ Insights.

Outre la flambée des prix de l'énergie liée au conflit russo-ukrainien, le réchauffement climatique et les accords conclus lors de la COP26 l'année dernière font partie des motivations derrière cette tendance. La réduction du CO₂, le recyclage et les économies d'énergie sont des thèmes récurrents.

La durabilité est considérée comme la plus grande priorité pour 2022 par 35 % des entreprises, juste avant la réduction des coûts et au même niveau que la réorganisation (34 %), et l'attraction et la rétention des talents (31 %).

Au départ, les répondants ont confié avoir lancé une politique de développement durable d'abord pour se construire une image durable (41 %). Mais aujourd'hui, la raison a dévié vers le souci de l’environnement (40 %) en première position, devant l’image et la réduction de coûts (34 %).

20 % du chiffre d'affaires

Pas moins de 62 % des sociétés belges prévoient des dépenses au cours des deux prochaines années pour devenir plus "vertes". En moyenne, elles y consacrent 20 % de leur chiffre d'affaires. Un peu plus de la moitié (52 %) des entreprises répercutent les coûts de la durabilité sur leurs clients et 57 % le font au détriment de leur marge.

D'après le baromètre d'ING Belgique, les entreprises voient d'un bon œil les initiatives européennes et internationales telles que le "Green Deal", dont 60 % pensent pouvoir atteindre les objectifs.

En revanche, concernant les ambitions de durabilité de l'accord de gouvernement belge, 66 % trouvent qu'il s'agit d'un bon début mais qu'il n'est pas assez précis, et 68 % qu'il est composé de trop d'éléments différents.

Une majorité des grandes entreprises pense même que les objectifs de l'accord nuisent à la position concurrentielle de la Belgique. Même si quatre entreprises sur dix indiquent que le gouvernement a joué un rôle pour rendre leur société plus durable.

Pour les entrepreneurs, les autorités peuvent d'abord les aider en fournissant des subventions (34 %), puis en assurant des conditions de concurrence équitables en Europe (32 %).