Organisation et itinéraire personnalisé : Slowby propose des voyages durables en Belgique

Aider à la planification et à l'organisation d'un voyage en "slow travel", c'est l'objectif de la start-up bruxelloise Slowby. Si l'idée de voyager durablement séduit de plus en plus, organiser ce type de séjour peut être contraignant. "Nous nous sommes rendu compte que commencer à voyager lentement restait très compliqué pour les débutants , explique Manon Brulard, cofondatrice de Slowby. Planifier un slow travel demande encore de longues soirées d'organisation et de nombreux sites Internet."

Ayant l'Europe comme origine, la tendance du "slow travel" , ou voyage lent, défend l'idée que voyager et connaître un pays signifie découvrir calmement ses régions, sa culture et sa langue. Ainsi que de comprendre les traditions, le mode de vie, la gastronomie et les produits. Cette nouvelle façon de voyager est devenue un pilier fondamental dans la défense du tourisme durable, en opposition au tourisme de masse. "D'un point de vue socio-économique, le slow travel attire de plus en plus car il répond au besoin de se reconnecter avec soi-même et avec les autres, tout en voyageant de manière durable et en soutenant l'économie locale" , ajoute Manon Brulard. Un véritable combo gagnant !

Slowby a été lancé le 10 mars dernier par Manon Brulard et Dries Van Ransbeeck, un jeune couple passionné par les deux-roues et qui a relié Bruxelles à Tokyo à vélo. Le couple d’entrepreneurs n’en est pas à ses débuts puisqu’ils ont déjà créé Welcome to my garden, un réseau de citoyens qui ouvrent leur jardin pour que des voyageurs lents puissent y camper pour la nuit. Aujourd’hui, la plateforme compte déjà 3 200 hôtes et 21 000 utilisateurs.

Slowby a donc été créé en complément de ce réseau. "200 ambassadeurs de Welcome to my garden nous ont rejoints pour participer à ce nouveau projet" , explique Manon Brulard.

Des voyages secrets personnalisés

La plateforme se charge de créer un voyage sur mesure pour ses clients par le biais de "voyage secret". Ces voyages, entre deux et sept jours, se déroulent dans un premier temps en Belgique. "C'est important de commencer près de chez soi pour donner confiance aux voyageurs débutants" , précise la cofondatrice. Après un entretien avec Dries et Manon et quelques réponses à un questionnaire, Slowby génère un itinéraire personnalisé à découvrir trois jours avant le départ. Plusieurs critères sont pris en compte pour adapter le voyage : le profil cycliste du voyageur (débutant, classique ou avancé), la présence ou non d'enfants et leur âge ainsi que les centres d'intérêt. Slowby croise ainsi plusieurs données provenant de Google Maps, Wikipédia mais aussi celles des ambassadeurs de Welcome to my garden pour proposer le voyage idéal. Sur la carte, on peut donc retrouver les points d'intérêt et les panoramiques, les plaines de jeux les plus proches si des enfants participent et les magasins de vélo en cas de problème.

La start-up fonctionne sur fonds propres et n'a pas encore levé de fonds. "On veut d'abord prouver qu'il y a un véritable marché dans le secteur" , expliquent les cofondateurs.

Le prix est de 35 euros par adulte et 15 euros pour les enfants. "C'est gratuit s'ils ont moins de deux ans puisqu'ils ne pédalent pas", ajoute la cofondatrice. À cela s'ajoute un préfixe de 30 euros pour le voyage. Le prix comprend l'itinéraire personnalisé, les nuitées chez les hôtes, un livre d'astuces pour s'organiser au mieux et un accès à la plateforme afin d'entrer en contact avec d'autres voyageurs. En plus du vélo, l'itinéraire peut parfois comprendre un voyage en train. "Si c'est le cas, le prix du billet est compris dans le forfait" , précise Manon Brulard. À chaque nuitée passée chez un hôte, cinq euros sont versés à un fonds d'impact positif. L'idée ? Faire du tourisme non seulement durable mais aussi régénératif.