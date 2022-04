Cross-Border Europe dévoile le classement 2021 des acteurs européens les plus performants dans le secteur du commerce en ligne transfrontalier

Libre Eco week-end |

L'association Cross-Border Europe active dans le secteur du commerce en ligne transfrontalier, a édité cette semaine le quatrième Top 500 des acteurs européens de ce segment. On parle ici d'un marché qui a totalisé, en 2021, pas moins de 171,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires (en exceptant de ce calcul les voyages), soit une progression d'une année sur l'autre de 17 % ! Dans ce total, les boutiques en ligne européennes ont totalisé 100 milliards de ventes, assure l'association.

Ikea conserve sa position de leader avec 5,5 milliards d'euros de ventes (en hausse de 8 %), suivi par H&M, Lego (qui s'adresse désormais en direct aux consommateurs), Zalando, Lidl, About You, Jysk, Zara, Bauhaus et Euronics. Un classement hétérogène, puisque l'on a là des pure players, des places de marché et des marques.

Sans grande surprise, les ventes aux consommateurs finaux (B2C) ont augmenté de manière significative : +13,6 %, passant de 87,2 milliards à 100 milliards. Ce chiffre comprend les ventes émanant d’entreprises localisées au Royaume-Uni. Le rapport épingle à cet égard l'effet désormais mesurable du Brexit sur l’état des ventes. Les produits envoyés du Royaume-Uni vers l’Union européenne ont chuté en termes de ventes, de l’ordre de 12 %, soit un recul de 4 milliards d’euros, à 33 milliards en 2021.

Un niveau qualifié par les auteurs de l'étude, "d'historiquement bas". "Le Brexit avec ses réglementations en matière de TVA, droits d'importation, logistique et retours, en est la raison principale. Le Royaume-Uni a perdu sa place de premier pays transfrontalier européen au profit de l'Allemagne. Au sein du Top 500, une diminution impressionnante de 32 % du nombre de 'retailers' britanniques a été comptabilisée. On passe de 100 'retailers' en 2020 à 68 'retailers' en 2021." La mode, les bijoux et le bébé restent la première catégorie avec une part de 41 %.