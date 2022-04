Menace de grève chez Ryanair en Belgique : "Cela risque de s’étendre à toute l’Europe"

La coupe est à nouveau pleine au sein du personnel de bord de Ryanair en Belgique." Trois ans après avoir enfin accepté par convention de respecter la législation belge, Ryanair continue de bafouer les droits de ses travailleurs, explique la CNE et son homologue flamand dans un communiqué. "Après avoir utilisé tous les moyens de négociation", les syndicats ont ainsi déposé un préavis de grève à durée illimitée à compter de ce lundi. De quoi mettre en péril les vacances de printemps de nombreux voyageurs belges ? "Non il ne devrait pas y avoir de grève dans les quinze prochains jours", rassure Didier Lebbe, le permanent CNE.

La France aussi

P ar contre, il faut s'attendre à pas mal de perturbations durant la large période estivale. "On prévoit de faire des actions communes avec nos collègues français qui ont aussi déposé un préavis de grève, annonce le leader syndical. Le mouvement risque de s'étendre à travers toute l'Europe. Le personnel en a vraiment ras-le-bol : la direction de Ryanair doit absolument modifier son comportement. Si la direction ne change pas son fusil d'épaule, les travailleurs de cabine basés en Belgique arrêteront le travail très prochainement, sans doute accompagnés d'autres collègues européens."

Virée pour une canette de soda

Les syndicats belges pointent différents "abus" de la compagnie irlandaise. Récemment, les hôtesses et stewards auraient ainsi dû débourser 81 euros pour leur visite médicale annuelle, obligatoire à la pratique du métier. "Ils n'ont pas eu la possibilité d'être remboursés par la mutuelle", s'énerve Didier Lebbe. Autres griefs : les jours de formation sont considérés comme des congés sans solde, et le personnel de bord est toujours obligé de payer trois euros la bouteille d'eau pour pouvoir s'hydrater dans les avions "Une hôtesse s'est fait virer en France car elle avait pris une canette de soda sans la payer", s'indigne le syndicaliste. Les sanctions seraient aussi systématiques dès qu'un employé est malade plus de trois fois par an. "Il y a aussi une réelle discrimination envers les représentants du personnel. Certains d'entre eux ont ainsi été menacés de payer 100 000 euros s'ils assistaient à une réunion syndicale. La direction cherche en permanence des failles dans les législations sociales plutôt que de vouloir entamer un réel dialogue avec les syndicats."

Pas de DRH belge

La CNE pointe également un "grand manquement" en l'absence d'un directeur des ressources humaines. "C'est à l'inspection sociale de Charleroi et la délégation syndicale de jouer ce rôle", dénonce le représentant. En 2018, les syndicats avaient pourtant obtenu de la direction de Ryanair la mise en place "d'un directeur des ressources humaines belge, qui connaisse les lois belges". Celui-ci a bel et bien été engagé mais n'est plus en fonction aujourd'hui. Du coup, "chaque mois, des irrégularités sont commises concernant les rémunérations, et des renseignements erronés continuent à mettre les travailleurs dans de graves difficultés, notamment vis-à-vis de leur mutualité et de leur chômage économique lié à la crise du Covid-19".

Les pilotes aussi en grève ?

Selon les syndicats, Ryanair aurait aussi "profité" de la crise pour faire pression sur ses travailleurs "via un usage abusif de la loi Renault". "On a obligé le per sonnel de bord à accepter des salaires inférieurs au minimum légal."

Maintenant que les activités reprennent, la compagnie se "cacherait" derrière la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie pour demander à son personnel de faire "des efforts". "Comme si celui-ci ne souffrait pas de cette hausse. Ce n'est pas aux travailleurs qui ont déjà beaucoup souffert, de payer pour les différentes crises…", affirme la CNE.

Enfin, notons que du côté des pilotes, des mouvements de grève ne sont non plus pas à exclure. "Les négociations sont en cours mais il y a beaucoup de chances que la paix sociale se rompe également", conclut Didier Lebbe.

Contactée par La Libre, la direction de Ryanair n'a pas réagi.