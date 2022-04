Quand Swatch revisite l’espace avec des Omega Speedmaster de toutes les couleurs

La montre classique n'a pas dit son dernier mot face aux ordinateurs de poignets connectés. À preuve le lancement le 26 mars d'une belle série, un peu surprenante, de montres Swatch reprenant des éléments caractéristiques de l'Omega Speedmaster Moonwatch utilisée par les astronautes américains lors du premier pas de l'homme sur la Lune.



Ici, dans une gamme de prix (250 euros) bien plus abordable que les Omega d'origine, Swatch propose en partenariat des "Moonswatch" en biocéramique - mélange de céramique et de plastique biosourcé - aux couleurs de différentes planètes et du Soleil. Il y en a 11, précisément, toutes assez bien réussies.



De quoi donner des idées aux collectionneurs qui suivent la marque depuis des années… Les couleurs dominantes des cadrans et des bracelets à fermeture en velcro correspondent à celles associées au Soleil, à Mercure, à Venus (elle est rose), à la Terre, la Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton.



L'objet a extérieurement des caractéristiques de l'originale : diamètre de 42 mm et une épaisseur de 13,25 mm. La couronne reprend les logos d'Omega et de Swatch. Le principe ? "Avec du vieux, faire du neuf, sans bourse délier".