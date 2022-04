Kinder Surprise, Schoko Bons...: l'Afsca demande de ne pas consommer plusieurs produits après des cas de salmonelle

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a demandé ce lundi aux Belges d'être vigilants à propos de plusieurs produits fabriqués par Ferrero. Un foyer de salmonelle a été détecté dans plusieurs pays européens suite à la consommation de Kinder Surprise et de Schoko Bons notamment, des chocolats très populaires, surtout à l'approche de Pâques.

L'Afsca demande donc aux Belges de ne pas consommer, précisément, les produits qui entrent dans les critères suivants:

- Kinder Surprise 20g et 3x20g avec une date de durabilité minimale (DDM) comprise entre le 11/07/22 et le 7/10/22

- Kinder Surprise Maxi avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22

- Schoko Bons avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22

- Kinder Mini Eggs avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22

Pour le moment, 63 cas de salmonelle ont été détectés en Grande-Bretagne après que des habitants ont mangé des Kinder Surprise. En Belgique, il n'y a actuellement aucun cas confirmé lié à cette épidémie. Un certain nombre de cas suspects font l'objet d'une enquête en coopération avec les services santé des communautés et le laboratoire national de référence Sciensano.

Les symptômes possibles de l'infection alimentaire par la salmonellose sont la fièvre, les crampes abdominales et la diarrhée dans les 6 à 72 heures suivant la consommation de l'aliment infecté. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des symptômes. Les consommateurs qui ont des questions peuvent contacter le point de contact pour les consommateurs de l'AFSCA via le formulaire en ligne ou au numéro gratuit 0800 13 550 (disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et le mercredi de 13h à 16h30).