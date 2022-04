Guillaume Collard, patron d'Eleven Sports, bientôt à la tête de RTL Belgique ?

L'information doit encore être confirmée officiellement. La prudence est de mise du côté de RTL et Eleven mais les actionnaires confirment leur intérêt.

L'actuel CEO d'Eleven Sports Guillaume Collard pourrait succéder à Philippe Delusinne à la tête de RTL Belgium, apprend-on sur L'Echo. Chez Eleven Sports, on nous signale qu'il s'agit de rumeurs et que rien n'est confirmé. Du côté de RTL ou des actionnaires (Rossel et DPG Media, nouveaux propriétaires de RTL Belgium), les réponses semblent similaires.

Néanmoins, on nous confirme qu'il est bel est bien haut placé dans la "short list" et que sa candidature intéresse.

Le patron d'Eleven Sports, 37 ans, a démarré sa carrière chez Proximus en 2007 (Belgacom a l'époque) avant d'atterrir chez Eleven en 2016, dont il est le managing director depuis 2019.

Il nous avait d'ailleurs fait part de sa vision par rapport aux droits du football, de l'émergence des concurrents tels que Amazon ou Facebook, et autres.

