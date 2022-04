Hausse des prix de l’industrie alimentaire : une répercussion sur les clients de l'horeca et des supermarchés ?

Les résultats 2021 de l’industrie alimentaire sont appréciables, mais la hausse des coûts et la guerre en Ukraine viennent profondément bouleverser le secteur. Les autorités et les distributeurs doivent se montrer plus flexibles. Les consommateurs aussi.