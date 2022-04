Vif rebond attendu chez Samsung, qui prévoit une hausse de son bénéfice d'exploitation au 1er trimestre

Samsung, le plus grand fabricant de smartphones au monde, table sur un bénéfice d'exploitation d'environ 14 100 milliards de wons (10,6 milliards d'euros) sur les trois premiers mois de l'année, contre 9 400 milliards de wons un an plus tôt, a-t-il annoncé dans un communiqué. Le groupe, qui doit publier ses résultats trimestriels le 28 avril, n'a en revanche pas donné d'indication détaillée concernant chacune de ses différentes entités.

Des analystes ont estimé que le vif rebond attendu du résultat opérationnel entre janvier et mars découlait très probablement d'une bonne performance de la branche smartphones et d'une forte demande pour les puces mémoire.

"La baisse des prix des puces mémoire sera contenue grâce à une demande plus élevée que prévu", a commenté Kim Un-ho, analyste d'IBK Investment & Securities, dans une note.

Selon lui, le groupe devrait enregistrer une hausse de 17 % de son résultat d'exploitation sur l'ensemble de l'année à 60 500 milliards de wons. Le bénéfice trimestriel de la branche mobile devrait bondir à lui seul de 55,8 % par rapport au quatrième trimestre 2021, à 4 100 milliards de wons, a-t-il pronostiqué.

Haut de gamme

Samsung avait expliqué fin janvier avoir réalisé lors de ce quatrième trimestre "des ventes record malgré l'incertitude persistante liée aux produits concurrentiels", citant une demande solide pour ses smartphones haut de gamme.

L'entreprise avait notamment profité des prix élevés des puces et de la forte demande pour atteindre des recettes annuelles record en 2021 à 279 600 milliards de wons (207 milliards d'euros), un bond de 18 % par rapport à 2020.

La branche mobile de Samsung a récemment connu une mauvaise passe en Corée du Sud à cause d'un problème lié à une application préinstallée sur la dernière gamme de téléphones Galaxy S. Le problème a forcé le vice-président de Samsung, Han Jong-hee, à s'excuser lors d'une réunion d'actionnaires en mars et a suscité une action collective de près de 2 000 consommateurs demandant 300 000 wons de compensation chacun.

Mais les ventes de sa dernière série Galaxy S22 devraient dépasser vendredi le million d'unités en Corée du Sud au cours des six premières semaines de commercialisation. "C'est un exploit considérable compte tenu des difficultés de la chaîne d'approvisionnement mondiale", a indiqué Samsung mercredi dans son communiqué.

La pandémie de Covid-19 a provoqué des ravages sur l'économie mondiale mais elle a profité à de nombreuses sociétés du secteur technologique.

Le télétravail généralisé pour endiguer la propagation du coronavirus a en effet dopé la demande pour les appareils équipés de puces Samsung, des ordinateurs en passant par les équipements ménagers tels les téléviseurs ou encore les lave-linges. Samsung a augmenté de manière très marquée ses investissements dans l'industrie des semiconducteurs, dont la pénurie au niveau mondial affecte de nombreux secteurs comme l'automobile, les équipements ménagers, la téléphonie mobile et les consoles de jeux vidéos. Il a annoncé en novembre un projet de construction d'une chaîne de production de puces électroniques à Taylor, au Texas, pour 17 milliards de dollars. La nouvelle usine doit être opérationnelle d'ici fin 2024.

Le géant s'applique également à se développer dans les technologies avancées comme l'intelligence artificielle, la robotique et les communications 5G/6G.

Samsung Electronics est la filiale phare du groupe géant Samsung, de loin le plus grand des empires familiaux, connus sous le nom de chaebols, qui dominent les affaires en Corée du Sud. Le chiffre d'affaires du conglomérat équivaut à environ un cinquième du Produit intérieur brut de la Corée du Sud.