Invasion russe de l'Ukraine : Le groupe pétrolier et gazier OMV annonce 2 milliards de perte

"OMV a annulé les intérêts liés au projet Nord Stream 2 et il s'agit d'une perte de valeur qui sera signalée comme un effet spécial au premier trimestre 2022", a écrit le groupe pétrolier et gazier autrichien dans un communiqué de présentation de ses résultats préliminaires. "La dépréciation" de ses sociétés gazières en Russie, déclenchée par "les contre-sanctions annoncées par le gouvernement russe" est aussi comptabilisée et "traduit une perte d'un milliard d'euros", a-t-elle précisé.

Le 5 mars, OMV s'est retiré du projet de gazoduc Nord Stream 2 qu'il a cofinancé et qui avait été suspendu le 22 février par l'Allemagne, à la suite de la reconnaissance par Moscou de provinces ukrainiennes prorusses.

L'assaut donné ensuite par l'armée russe et les sanctions américaines ont précipité le sort de cette installation qui a une capacité de 55 milliards de m³ annuels et qui était prête à entrer en fonction.

Ce tube sous-marin de 1 230 kilomètres d'une valeur de 11 milliards de dollars a été achevé fin 2021, mais n'avait pas encore été mis en service dans l'attente d'une certification de l'Allemagne.

Le groupe OMV, plus vieux partenaire occidental du russe Gazprom, a annoncé qu'il n'investirait plus en Russie et étudie actuellement un désengagement progressif. Première entreprise cotée à la bourse de Vienne, son activité est fortement impactée par les sanctions occidentales comme par les contre-sanctions russes.