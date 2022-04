L'actionnaire principal d'Euronav ne soutient pas sa fusion avec Frontline

La CMB (Compagnie Maritime Belge) indique vendredi dans un communiqué ne pas soutenir la fusion annoncée entre Euronav, dont elle est actionnaire principale, et Frontline.

L'entreprise maritime de pétroliers basée à Anvers Euronav a trouvé un accord avec la société Frontline, qui œuvre dans le même secteur, pour fusionner, ont annoncé jeudi les deux entités. Ensemble, les deux entreprises totalisent une capitalisation boursière de plus de 4,2 milliards de dollars. L'objectif est de devenir leader mondial du secteur du transport maritime de pétrole.

Ensemble, les deux entreprises disposent de 69 grands pétroliers ou VLCC (Very Large Crude Carriers). Elles ont aussi 47 navires Suezmax, plus petits, et 20 navires LR2 Aframax, encore plus petits.