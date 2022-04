Entrepreneurs en transition #28 : Déglobalisation

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l'Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l'UCLouvain et à l'UNamur.

Depuis plusieurs décennies, la globalisation semblait être la destination ultime des échanges commerciaux sur la planète. La doxa économique avait déterminé que c’était le meilleur des mondes possibles : un immense terrain de jeu où tout acteur économique était libre d’investir, d’échanger, d’acheter.

Aboutissement ultime de la libéralisation des échanges, accéléré par la création de l’Organisation mondiale du commerce en 1994, cet environnement a été la source de multiples opportunités, de flux commerciaux renforcés. Nos pays occidentaux (et riches) y ont vu des opportunités de nouveaux marchés pour leurs entreprises multinationales, divers pays ont pu en faire des opportunités de croissance, en particulier la Chine, qui est devenue "l’usine du monde", avec bien entendu les flux correspondants de porte-conteneurs et d’avions pour transporter matières premières et marchandises.

Et pourtant, en juste une paire d’années 2020-2022, avec la crise du Covid, et à présent la guerre en Ukraine, une grosse poignée de sable semble être venue s’insérer dans les rouages de cette machine économique si bien huilée.

On a réalisé avec le Covid que nos supply chains pour produire des choses aussi élémentaires que des masques bucaux, étaient bien trop dépendantes de l'Asie, de la Chine en particulier. La crise Ukrainienne met en évidence à quel point nous sommes dépendants du blé ukrainien, véritable "grenier" de l'Europe et du monde (en Afrique, 18 pays, importent plus de la moitié de leur blé d'Ukraine et de Russie…).

Ceci amène assez rapidement des changements plutôt inattendus. Beaucoup d’états et d’entreprises veulent sortir de cette dépendance par rapport à des acteurs économiques trop lointains ou incertains.

Larry Fink, le CEO de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde avec 10 000 milliards de dollars en gestion, vient de l'annoncer : "Globalisation is over", la globalisation, c'est fini. Bien entendu, cela ne se décrète pas d'un coup de baguette magique, et il va falloir du temps, et des contractions douloureuses pour que cela s'opère.

Mais ce que nous devons relever, c’est que l’entrepreneur en transition, parce qu’il est depuis toujours attentif aux circuits courts, à l’économie circulaire, à l’impact énergétique et environnemental de son activité, se retrouve en pole position dans cette économie qui se redessine.