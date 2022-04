EXKi boucle une augmentation de capital de 7,5 millions : "L’objectif n’est pas d’apurer quoi que ce soit mais bien d’investir"

Alexandre Terlinden, patron de Delitraiteur: "À l’horizon de dix ans, mon objectif est d’arriver à 80 magasins et 200 millions d’euros de chiffre d’affaires"

A la tête de l'enseigne Delitraiteur, qui appartient au groupe Louis Delhaize, Alexandre Terlinden dévoile ses ambitions pour les mois et les années à venir. Sa priorité sera donnée au plan d'expansion de l'enseigne, prioritairement en Flandre et au lancement d’un possible service de livraison. Mais le patron a également la dent dure envers le monde politique belge: "Aujourd’hui, la seule vision du monde politique, c’est celle des prochaines élections", dit-il. Entretien.