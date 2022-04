Accueil Economie Entreprises & Start-up Quand durabilité rime avec mobilité : Decathlon ReCycle les bicyclettes Ce nouveau service répond à l’ambition de Decathlon de prolonger la durée de vie d’un maximum de vélos et de lutter contre les difficultés de mobilité liées à la pauvreté. C'est la campagne de la semaine. Annonceur : Decathlon/Agence : Bonka Circus/Médias : TV et Internet. ©Bonka Circus Frédéric Bouchar

Decathlon s’est donné pour mission d’intéresser le plus de personnes possible au sport et de rendre sa pratique accessible au plus grand nombre, tout en mettant...