Future is here, le nouvel événement pour donner aux jeunes le goût d'entreprendre

Ces 23 et 24 avril prochains, à Bruxelles, 300 jeunes de 18 à 30 ans sont invités à découvrir le monde de l'entrepreneuriat lors de la première édition de futureishere.brussels. Qu'ils aient déjà un projet en tête ou qu'ils souhaitent seulement en apprendre plus sur les étapes à franchir pour se lancer, les jeunes pourront assister gratuitement à des ateliers, conférences et écouter des témoignages inspirants.

Cette année, l'accent est mis sur trois thèmes : le sport, l'artisanat gastronomique et les STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Vous avez déjà un projet?

Les jeunes entre 18 et 30 ans, étudiants ou non, qui ont déjà une idée de projet concrète dans un des trois domaines cités plus haut sont invités à s'inscrire. "Sur base de critères de sélection, les projets les plus prometteurs seront retenus", peut-on lire sur le site de l'événement. Durant deux jours, les participants auront l'occasion de donner un coup d'accélérateur à leur idée.

Concrètement, la première journée sera consacrée aux ateliers de développement, où les sélectionnés seront soutenus par des coachs qui les conseilleront. La deuxième journée sera, elle, dédiée à l'exercice du pitch devant un jury d'experts. Après délibération, les meilleurs projets recevront des prix. Ceux-ci peuvent aller d'un mois d'accompagnement à un mois de coworking offert.

Pour s'inscrire (après avoir lu le règlement), vous avez jusqu'au 18 avril.

Vous n'avez pas de projet mais êtes attirés par le monde de l'entrepreneuriat?

Les étudiantes et étudiants inscrits dans un établissement de l'enseignement supérieur de Bruxelles pourront en apprendre plus sur le monde de la création d'entreprise durant une journée. "Ils pourront mieux comprendre comment chacun d'eux pourra contribuer à son échelle à faire de Bruxelles une ville innovante", peut-on lire sur le site de l'événement.

Concrètement, les jeunes pourront s'inscrire à des ateliers en lien avec les trois thématiques citées plus haut. Chaque domaine aura son parcours animé par des professionnels. Le samedi 23 avril, à la fin de la journée, les étudiants pourront écouter des témoignages d'entrepreneur(e)s inspirant(e)s.

Pour s'inscrire, vous avez jusqu'au 21 avril(nombre de places limitées à 300).