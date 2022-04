La société allemande de transport Dachser Food Logistics s'installe à Tournai :"Un potentiel énorme en Belgique"

La société allemande de transport Dachser Food Logistics dispose depuis le début du mois d'avril d'une organisation nationale propre en Belgique, qui se développera au départ de Tournai, a-t-elle annoncé mardi. "Nous avons identifié un potentiel énorme en Belgique", explique Alfred Miller, directeur de Dachser Food Logistics, cité dans un communiqué. "Forts de nos temps de transit courts, d'un portefeuille de produits très complet et de notre souci permanent de la qualité, nous saurons développer, depuis notre site de Tournai, une offre innovante et attractive à l'intention d'une industrie agroalimentaire belge largement tournée vers l'exportation."

L'entreprise allemande songe notamment aux secteurs de la confiserie, de la boucherie et de la charcuterie, mais aussi aux produits laitiers et aux produits de commodité. "Les solutions proposées privilégieront les liaisons vers l'Allemagne et les autres pays d'Europe centrale ainsi que l'Italie. Elles comprendront des transports quotidiens permettant des livraisons vers l'Allemagne sous 24 heures. Une connexion directe au réseau European Food Network permettra de garantir des temps de transit fixes également vers tout le reste de l'Europe. Les 23 sociétés membres de ce réseau assurent la couverture d'un total de 34 pays européens."

En 2021, le chiffre d'affaires net du groupe s’est élevé à 1,07 milliard d'euros. L’entité exploite des sites en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie et en Hongrie.